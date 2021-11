Einkaufsvergnügen am Freitag bis 22 Uhr

Im Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim reiht sich in diesen Tagen ein Highlight an das nächste. Den Anfang machen am Freitag, 26., und am Samstag, 27. November, die Black Price Days. „Schwarze Preise – echte Glücksgefühle beginnen mit Schnäppchen“, lautet das Motto der großen Aktion der kleinen Preise. Für den 26. und 27. November haben die Shops und Gastronomen wieder eine Menge Angebote und Rabatte vorbereitet, die nur an diesen beiden Tagen außergewöhnliche Gelegenheiten zum Sparen bieten. Am Freitag sind die Shops sogar bis 22 Uhr geöffnet – für noch mehr Shoppingspaß. Beim Shoppen besteht keine Nachweispflicht, in der Gastronomie gilt die 2G-Regel.

Und auch nach diesem besonderen Schnäppchen-Event des Jahres in Viernheim bleibt das Einkaufen im größten Shoppingcenter der Metropolregion natürlich attraktiv, denn die Adventszeit wird im RNZ mit Geschenkideen, Lichterglanz und Leckereien besonders stimmungsvoll gestaltet. In den Shops und Restaurants warten jetzt viele Geschenkideen und Genüsse darauf, entdeckt zu werden. Hinter den Eingangstüren strahlt alles in festlichem Lichterglanz und empfängt die Besucher*innen bis zum Heiligabend am 24. Dezember bis 14 Uhr mit stimmungsvollem Ambiente, denn die schöne Weihnachtsdekoration ist ein echter Hingucker.

„Das Motto in diesem Dezember lautet: Verwöhnt werden!“, meint Center-Manager Dani Marquardt und verspricht „Himmlischen Service“: So werden die Centerbesucher mit kleinen Gesten verwöhnt. Ihnen wird zum Beispiel die Tür aufgehalten, oder ihnen werden die Tüten zum Auto gebracht. Fast wie Weihnachtswichtel erleichtern die RNZ-Pagen den Weihnachtseinkauf. Zudem zeigen der 3D Shopfinder sowie helfende Engel den Weg zu den Shops, und die himmlischen Wesen verteilen gleichzeitig Süßes. Am Geschenke-Einpackstand Richtung engelhorn active town können die Centerbesucher ihre gekauften Präsente sofort verpacken lassen. Zu Stoßzeiten wird – wie gewohnt – eine zweite Kundeninformation ebenfalls einen Centergutschein-Verkauf anbieten. Wer noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsbaum ist, wird sicherlich beim Weihnachtsbaumverkauf vor dem Parkhaus fündig. Parkplatzeinweiser ersparen den Centerbesuchern an den Adventssamstagen das Suchen bei den kostenlosen 3500 Parkplätzen und auch das Wegeleitsystem im Parkhaus macht An- und Abreise zu einer entspannten Situation. Der digitale Carfinder zeigt zusätzlich den Weg zurück zum Auto.

So kann bei der großen Vielfalt der Geschäfte und Geschenkideen fast jeder Weihnachtswunsch ganz entspannt erfüllt werden.

Das beliebte Winterdorf rundet die stimmungsvollen vorweihnachtlichen Tage im RNZ ab. Das Winterdorf hat seine Pforten bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 2022 geöffnet. Der Einlass erfolgt momentan nach der 2G-Regel. Wie immer, können sich die Besucher auf verschiedene Glühwein-Varianten freuen, und von Crêpes und Süßigkeiten über Langos bis zu Gegrilltem ist alles im Angebot. Am Montag, 6. Dezember, besucht der Nikolaus das Winterdorf mit kleinen Geschenken für die Kinder. Das Winterdorf ist Montag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet.