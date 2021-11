Einkaufen in der City

Shoppen, bummeln, Freunde treffen: Die Metropolregion Rhein-Neckar ist am verkaufsoffenen Sonntag, 28. November, von 13 bis 18 Uhr im Ludwigshafener Stadtzentrum zu Gast. Das Winterdorf vor der Rhein-Galerie, der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz und der TWL-Lichterzauber dienen als Anziehungspunkte für den verkaufsoffenen Sonntag.

„Weihnachtsmarkt und Winterdorf sind in der Adventszeit starke Magneten für die Menschen aus der Metropolregion. Und der TWL-Lichterzauber ist ebenfalls eine große Attraktion“, sagt Christoph Keimes, in Personalunion Geschäftsführer der LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft und des Marketing-Vereins Ludwigshafen e.V. „Wir rechnen mit einer großen Zahl Besucher. Diesen Rahmen wollen wir nutzen, um in den geöffneten Geschäften auch das Einkaufen von Weihnachtsgeschenken zu ermöglichen.“

„Mit Winterdorf, Weihnachtsmarkt und verkaufsoffenem Sonntag machen wir den Besuchern ein umfangreiches Angebot, um einen gemütlichen und entspannten Sonntag in der Innenstadt zu verbringen“, sagt Marcus Keller-Leist, Junior-Chef beim Traditionsunternehmen Schuh-Keller. „Die Menschen haben die Möglichkeit, bei Bratwurst und Glühwein ihren Einkaufsbummel in den weihnachtlich beleuchteten Einkaufstraßen zu genießen.“

„Wir stellen fest, dass immer mehr Besucher mit dem Fahrrad in die Innenstadt kommen“, weist Christoph Keimes auf einen erfreulichen Trend der letzten Jahre hin. „Weihnachtsmarkt, Winterdorf und die Innenstadt ganz allgemein sind hervorragend mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Und das Parken ist im LUKOM-Parkhaus Walzmühle und in den zahlreichen anderen Parkhäusern im Vergleich zu anderen Städten wirklich kostengünstig möglich.“

Natürlich muss beim Besuch des verkaufsoffenen Sonntages auch auf die rechtlichen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie geachtet werden. „Dazu zählen nicht zuletzt Abstand halten und Maske tragen“, nennt Christoph Keimes die bekannten Maßnahmen.

„Der Einzelhandel hat sich in den letzten Monaten gut auf Verkauf und Beratung unter Pandemiebedingungen eingestellt“, sagt Marcus Keller-Leist. „Wir achten sehr darauf, dass unsere Kundinnen und Kunden eine sicheres Einkaufserlebnis haben.“ pr