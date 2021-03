  Eine Ausbildung – zwei Abschlüsse

Es gibt sie noch, die kreativen Berufe, die Spaß und Karriere miteinander verbinden.

So bietet die Akademie für Kommunikation kreativen Schülerinnen und Schülern verschiedene Designerausbildungen an. Für Medienbegeisterte gibt es die zweijährige Ausbildung zum staatlich geprüften Kommunikationsassistenten mit den Schwerpunkten Multimedia oder Film und Video*.

Wer sich für Mode und Trends interessiert, trifft mit der dreijährigen Ausbildung zum staatlich geprüften Modedesigner* die richtige Wahl. Als dritte kreative Berufsoption bietet die AfK Mannheim eine ebenfalls dreijährige Ausbildung zum staatlich geprüften Grafikdesigner* an. Für alle, die gerne zeichnen, fotografieren und gestalten möchten.

Gleichzeitig mit der Berufsausbildung erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Fachhochschul-reife abzulegen, so dass einem weiterführenden Studium an einer Hochschule oder Fachhochschule nichts im Wege steht.

Nach dem Abschluss eröffnen sich den Absolventen vielfältige Karrierewege.

Wer sich ein eigenes Bild über die Kreativausbildungen an der Mannheimer Akademie machen möchte, hat am 17. März die Gelegenheit dazu. Von 18 bis 19 Uhr findet der Online-Infoabend in Form einer Video-Konferenz statt, zu dem sich Interessierte vorab per E-Mail (mannheim@akademie-bw.de) anmelden können.

Alle Informationen über die kreative Berufsschule findet man auch im Internet auf der Homepage der Akademie unter www.akademie-bw.de/mannheim. *(M/W/D) red/pr