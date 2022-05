Ein Treffpunkt für alle

Ein kühles Pils in gemütlicher Runde mit Freunden in einem Biergarten oder einer anderen Open-Air-Location wie in einem Lokal auf der Terrasse: Wohl selten war die Vorfreude auf genussvolle Geselligkeit größer als in diesem Jahr. Die Menschen in Deutschland können und wollen den Sommer und ein entspanntes Lebensgefühl in der Stadt und auf dem Land ausgelassen und fröhlich im Freien feiern und genießen – auf Dachterrassen, in Schatten spendenden Innenhöfen oder ganz traditionell unter Bäumen im Biergarten bei einem frisch gezapften Bier, einem kühlen Radler, guten Wein oder alkoholfreien Getränken.

Über 7500 Biermarken gibt es mittlerweile in Deutschland. Die beliebteste Biersorte der Deutschen ist mit einem Marktanteil von weiterhin rund 50 Prozent das Pils und wird gerne kühl in einem Biergarten getrunken. Für die Autofahrer, aber auch Gäste, die nicht nur alkoholische Biere zu sich nehmen möchten, ist das alkoholfreie Bier mittlerweile sehr beliebt.

Doch nicht nur Bier wird häufig im Beisammensein getrunken, auch die Riesling-schorle oder ein Glas Wein finden immer mehr Platz auf der Getränkekarte. Bei Mann und Frau finden sich bei der Bestellung oftmals Unterschiede. Während der Mann eher zum Bier tendiert, so greifen die Frauen gerne zu einem Cocktail oder anderweitigen fruchtigen Getränken. Macht man den Vergleich beim Bier, so bevorzugen Männer häufig das Pils, wohingehaben das Helle und alkoholfreie Biere mehr von der weiblichen Seite bestellt wird. Auf jeden Fall dürfen sich die Menschen auf viele attraktive Möglichkeiten freuen, mit Freunden, Kollegen und Bekannten am Nachmittag, am Abend und sogar bis spät in die Nacht zusammenzusitzen bei einem Aperol Spritz, Lillet oder zu einem gutem Essen. dbb/djd/red

