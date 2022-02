Ein Traditionshaus schließt die Türen

Eine lange Firmengeschichte geht zu Ende: Das Autohaus Fink in der Römerstraße 85 schließt zum Ende dieses Monats nach über 60 Jahren seine Türen. Ursula Fink-Salzmann, die die Geschäfte seit 2008 in zweiter Generation nach ihrem Vater Hans Fink führte, fällt dieser Schritt nicht leicht. „Doch in der Automobilbranche hat sich in den vergangenen Jahren so viel geändert, die Auflagen sind immer höher geworden, so dass wir sehr hohe Investitionen hätten tätigen müssen, um weiterhin nach unserem hohen Qualitätsstandard und erfolgreich arbeiten zu können“, erklärt sie den Schritt, den Familienbetrieb aufzugeben.

Nicht immer war das Autohaus Fink in Wallstadt zu finden. Die anfängliche Adresse war in der Feudenheimer Hauptstraße 104. Ursula Fink-Salzmanns Vater Hans Fink hatte sich nach einigen Jahren als Kfz-Meister beim Autohaus Islinger dort mit einer freien Autowerkstatt im Elternhaus selbstständig gemacht – damals prinzipiell für alle Automarken, doch bereits vorwiegend für VW. Zwei Jahre später wurde sie dann zur VW-Vertragswerkstatt, und die Räumlichkeiten wurden bald zu klein. Auf dem Gelände der alten Maschinenfabrik in der Römerstraße 85 in Wallstadt, die insolvent gegangen war, fand Hans Fink die besten Voraussetzungen und ausreichend Platz für das Autohaus – die Gebäude der alten Fabrik stehen teilweise heute noch in ihrem Urzustand. Und die Verbindung zu diesem Grundstück war schon früh gegeben: Ursula Fink-Salzmanns Großvater hatte bereits in dieser Maschinenfabrik gearbeitet.

Nachdem in den 80er Jahren die Auflage von VW kam, die Verkaufsfahrzeuge in einer Verkaufshalle anzubieten, erwarb Hans Fink kurzerhand eine angrenzende Ackerfläche und baute eine solche darauf. Hans Fink lebte für sein Autohaus – noch mit 85 Jahren begrüßte er seine Kunden hinter dem Tresen. Genau wie viele seiner Mitarbeiter hielten sie ihm teilweise jahrzehntelang die Treue. „Auf zahlreiche Auszeichnungen für die Kundenzufriedenheit war mein Vater unglaublich stolz“, erinnert sich Ursula Fink-Salzmann. Auch sie leitete das Unternehmen nach den Werten ihres Vaters. Neben dem Feingefühl für ihre Kunden und Mitarbeiter brachte sie auch die nötige Erfahrung mit: Bereits 1975 stieg sie nach einer kaufmännischen Ausbildung ins Familienunternehmen ein, bevor sie 2008 die Geschäftsführung übernahm.

„Doch die Zeiten ändern sich einfach“, sagt Ursula Fink-Salzmann. „Unsere Mitarbeiter wurden bereits ein Jahr vor der Schließung informiert – alle haben mittlerweile auch dank ihrer sehr guten Qualifikationen einen neuen Arbeitsplatz gefunden“, freut sie sich und blickt in die Zukunft: „Wir planen eine sich gut ins Umfeld eingliedernde Wohnbebauung mit Reihenhäusern“, sagt sie. So bleibt das Firmengelände in der Römerstraße 85 in Familienbesitz – nur eben in etwas anderer Optik. imp