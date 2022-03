Ein guter Platz zum Leben und Arbeiten

Die Kreisverwaltung Germersheim ist zuständig für die Belange der Bevölkerung im südöstlichsten Landkreis in Rheinland-Pfalz. Rund 136 000 Einwohner leben in den zwei verbandsfreien Städten und den sechs Verbandsgemeinden mit insgesamt 31 Gemeinden. Im Landkreis Germersheim lässt es sich gut leben, wohnen und arbeiten. Der wichtigste Erfolgsfaktor einer funktionierenden Verwaltung sind engagierte und motivierte Mitarbeitende. Tragen Sie dazu bei! Wir suchen flexible, kreative Mitarbeitende und Nachwuchskräfte mit Spaß am Umgang mit Menschen und dem Wunsch, die Zukunft der Region zu gestalten. Neben Engagement und einer ausgeprägten Leistungsbereitschaft ist vor allem Teamgeist gefragt.

Wir bieten:

n ein Beschäftigtenverhältnis auf Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst oder bei gegebener Voraussetzung ein Beamtenverhältnis

n 30 Tage Urlaub, für den Bereich der Tarifbeschäftigten. Außerdem: Leistungsentgelt, Sonderzahlung, zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung

n Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

n Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

n attraktive Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

n eine gute Anbindung an den ÖPNV

n den Nachwuchskräften: eine zukunftsorientierte Berufsausbildung in einer modernen Kommunalverwaltung mit abwechslungsreichen Aufgaben und interessanten Perspektiven

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.kreis-germersheim.de/stellenangebote und unter www.kreis-germersheim.de/ausbildung. pr