Ein Abstecher lohnt sich

In diesem Jahr findet sie wieder in Präsenz statt: die Lange Nacht der Kunst und Genüsse. In Rheinau beteiligen sich zehn Gewerbetreibende und andere mit Aktionen an der Veranstaltung. Für die Besucher lohnt sich also ein Abstecher in den Mannheimer Stadtteil.

Mit dabei sind: Goldschmied Juwelier Hartfelder-Sauer, Relaisstraße 59, Praxis Lebensbaum, Relaisstraße 88-90, Floristik-Werkstatt, Relaisstraße 55-57, fa(hr)szination, Relaisstraße 96, Optik Faust, Relaisstraße 71, Creativ Cosmnetic, Relaisstraße 98, Versöhnungskirche/Gemeinnütziger Verein Mannheim-Rheinau, Schwabenheimer Straße 2-6, Koob Hörgeräte, Relaisstraße 44a, Schlemmer-Land am Markt/Metzgerei Hertel, Schwabenheimer Straße 3-5, und das Restaurant Olympia, Wachenburgstraße 40. So haben die Besucher in Rheinau einiges zu entdecken. imp