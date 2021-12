Duo für die Haut

Wie wäre es in diesem Jahr mit einer intensiv feuchtigkeitsspendenden Gesichtspflege zu Weihnachten? Es gibt eine schier unendliche Auswahl an Pflegeprodukten – doch woher weiß man nun, worauf man bei der Wahl der richtigen Hautpflege achten muss?

Wirksame Inhaltsstoffe in kraftvoller Kombination sind die Antwort: pure Hyaluronsäure und Trehalose sorgen für nonstop Feuchtigkeit – den ganzen Tag. Was genau macht diese beiden Inhaltsstoffe so besonders? Während Hyaluronsäure schon lange ein bewährter Inhaltsstoff in der Haut- und vor allem Gesichtspflege ist, ist Trehalose für viele noch unbekannt. Dabei ist der Inhaltsstoff gerade in der Natur für Pflanzen und viele andere Lebewesen überlebenswichtig und trägt dazu bei, dass beispielsweise Wüsten auch nach langer Trockenzeit wieder blühen.

In Kombination sorgt das Power-Duo aus Hyaluron und Trehalose für einen intensiven Feuchtigkeits-Boost. akz-o