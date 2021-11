Dip-Klassiker im Winter

Die Grillsaison ist vorbei – auf leckere Dip-Klassiker muss man dennoch nicht verzichten. Zaziki etwa kann mit seiner würzig-frischen Note in der Küche vielfältig verwendet werden.

Er besteht aus griechischem Joghurt, Gurken, Knoblauch und Olivenöl. Der Hauptbestandteil griechischer Joghurt hat im Vergleich zu herkömmlichem Naturjoghurt einen intensiveren Geschmack und einen höheren Fett- und Proteinanteil. Er passt nicht nur zu gegrilltem Fleisch, sondern auch zu angebratenem Gemüse, Kartoffelgerichten, einer Rohkostplatte, frisch gebackenem Brot oder vegetarischen Gerichten wie gefüllter Aubergine mit griechischen Nudeln und Mandeln.

Für Gäste am Abend kann der Dip-Klassiker mit frisch gebackenem Brot zu einem Glas Rotwein gereicht werden. Zaziki und abgewandelte Kombinationen sind in vielen Ländern beliebt. Zu diesen Varianten zählen Raita aus Indien, Cacik aus der türkischen oder armenischen Küche sowie Tarator aus dem Balkan. Letzterem wird nachgesagt, der Zaziki-Urvater zu sein. In Griechenland wird Zaziki traditionell als Vorspeise gegessen und als Beilage zu fast allen herzhaften Gerichten. djd