Digitale Ausbildungskampagne

Wertheim. Unter ausbildung.k-m.de finden Interessierte im Internet Details zu den technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie Erfahrungsberichte von aktuellen Auszubildenden.

Zudem sind der neue Account instagram.com/koenigundmeyer_ausbildung sowie außerdem der Whatsapp-Kontakt +49 93428060 verlinkt. Azubis informieren auf Instagram potenzielle Azubis digital zu den Besonderheiten bei König & Meyer in den Kategorien Nice2Know, Fun@Work, Takeovers, Über K&M, Behind the Scenes, Dein Platz sowie Q&A. Via WhatsApp und Instagram kommt K&M unkompliziert mit den Jugendlichen ins Gespräch – dort sind sie täglich unterwegs.

Bernd Meidel