Die Trends für den Sommer

Der Sommer wird aufregend. Die Sonnenbrillen 2021 sind absolute Eyecatcher. Sie sind knallbunt, haben Ecken und Kanten, Cut-Outs oder überraschen mit modernem Retro-Charme.

AdUnit urban-intext1

Neon-Farben

Nach dem düsteren Jahr 2020 versprühen Neon-Farben pure Lebensfreude. Wer endlich wieder aus der Reihe tanzen und dem Outfit einen ultimativen Kick verleihen will, greift zum dynamischen Grün, kräftigen Pink, leuchtenden Orange oder zum strahlenden Illuminating, der Pantone-Trendfarbe 2021. Materialien und Formen – alles ist erlaubt: ob Metall, Acetat, Materialmix, Cut-Outs oder Micro-Shades – Hauptsache bunt.

Eckige Formen

Eckige Sonnenbrillen sind 2021 angesagt. © KGS/BRENDEL eyewear

Rund macht Platz für eckig. Geometrische Brillen mit sechs oder acht Kanten und viereckige Fassungen in XL sind nach den 70ern wieder State of the Art. Mit ihrem Mix aus Futurismus und Vintage treffen sie den progressiven, stilvollen Modenerv. Das Angebot gleicht einer Wundertüte: kultige Nerd-Brillen, sportliche Doppelsteg-Fassungen, extravagante Modelle aus dickem Kunststoff oder mit zarten Rahmen aus Metall. Eckige Brillen matchen übrigens perfekt mit runden Gesichtern.

Cut-Outs

Tom Ford hatte längst den Mut zur Lücke, als so viele Designer noch schräg auf die raffinierten Aussparungen schielten. In diesem Jahr sind Cut-Outs an der Brillenfront oder in den Brillenbügeln das Must-have der Sonnenbrillen. Egal, ob die gezielten Aussparungen Retro-Cateye-Fassungen, sportive Brillen oder elegante Modelle schmücken: Mit einem cleanen Look in Szene gesetzt, avancieren die Cut-Outs zum absoluten Street-Style-Highlight.

AdUnit urban-intext2

Moderner Retro-Look

Retro-Look und modern – geht das? Und wie! Für diesen Trend vereinen sich die Vintage Vibes einer Cateye-Brille mit trendigen Details aus Metall und Acetat. Ein weiteres Statement setzen diesen Sommer extravagante Oversize-Sonnenbrillen in geometrischen Formen ebenso wie futuristische Monoshields, deren Front aus einem Glas besteht. Individualisten, die offen für ungewöhnliche Formate und Designs sind, werden die avantgardistischen Brillen-Schönheiten lieben. KGS