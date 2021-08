Die Natur deckt den Tisch

Wer freitags den Bauernmarkt gegenüber des Kinopolis auf dem ehemaligen Bauhausparkplatz besucht, bekommt schnell gute Laune. Denn die Natur beschenkt die Menschen derzeit sehr reich mit frischen Feldfrüchten, die in allen Farben um die Wette strahlen: Die ersten Äpfel aus neuer Ernte gibt es ebenso zu kaufen wie Kartoffeln, frische Stangen- oder Buschbohnen, Tomaten, Brombeeren und Pflaumen. Das Alphabet des Feldes reicht von A wie Aubergine über B wie Birne bis hin zu W wie Wirsing und Z wie Zucchini.

So vielfältig wie das Angebot sind selbstverständlich auch die Möglichkeiten der Verarbeitung: Sei es ein gemütlicher Grillabend, zu dem es frische Salate und ausgewählte Wurst- und Fleischspezialitäten gibt – natürlich ebenfalls vom Bauernmarkt – oder sei es ein wunderbarer Zwetschgenkuchen am Nachmittag mit guten Freunden. Wer keine Zeit oder Lust hat, selbst zu backen, darf sich am Stand von Josef & Katharina Röder Bauernkuchen und Torten aussuchen.

Egal, welche Mahlzeit genau aus dem bunten Angebot des Marktes zubereitet wird, die Händler stehen mit Tipps und Fachwissen bereit.

Sogar die passende Wein-Begleitung gibt es freitags in Viernheim. Am Stand von Werner Lauth werden verschiedene Weine, Sekt und Destillate angeboten.

