Die friedlichste Armee der Welt

Nach ihrem letzten Stopp sind die Terrakottakrieger nun wieder auf großer Reise und erobern Viernheim im Sturm. Vom 29. Oktober bis 27. Februar 2022 sind die Geschichten und Funde des achten Weltwunders in der beeindruckenden Ausstellung „Die Terrakottaarmee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers“ direkt beim Rhein-Neckar-Zentrum zu bewundern.

Sie gilt als die größte archäologische Entdeckung des 20. Jahrhunderts und gehört somit nicht umsonst zum UNESCO-Weltkulturerbe – die Terrakottaarmee, die in der unglaublichen Grabstätte des ersten Kaisers von China, Qin Shi Huang Di, gefunden wurden. 150 dieser Krieger sowie weitere Exponate sind ab Freitag, 29. Oktober, in Viernheim zu bewundern und warten darauf, ihre Legenden zu teilen.

Die originalgetreuen, künstlerisch aufbereiteten Repliken der Krieger haben eine weite Anreise hinter sich, werden sie doch von Handwerkern direkt neben der Grabanlage in der chinesischen Provinz Shaanxi, in uralten Brennöfen und mit Material aus denselben Lehmgruben gefertigt. Hierbei wird nach genau dem gleichen Verfahren und mit der handwerklichen Kunstfertigkeit wie bei den Originalen gearbeitet. So sind die Körper immer gleich – die Krieger unterscheiden sich jedoch durch ihre individuellen Köpfe und Gesichter, die jeweils aufgesetzt werden. Hinsichtlich dieser Handarbeit ist jedes Replikat für sich ebenfalls ein Original.

Unter den insgesamt 250 Ausstellungsstücken befinden sich neben den bekannten Kriegern zudem lebensechte Tierdarstellungen, Waffenrekonstruktionen, Rüstungen sowie Kleider der verschiedenen Kaiser-Dynastien und auch die Farbpigmente, mit denen die Terrakottakrieger ursprünglich eingefärbt wurden. Hier erfährt die Ausstellung Unterstützung durch den renommierten Chemiker Prof. Dr. Heinz Langhals, der sich in jahrelanger Forschungsarbeit mit der Farb-erhaltung der originalen Terrakottakrieger auseinandergesetzt hat.

Dank verschiedener Modelle, Filme, Bilder und weiterer Figuren können die Besucher tief in die Zeit des Ewigen Kaisers und die Geschichten des alten Chinas eintauchen. Auch wenn bis heute erst ein kleiner Teil des Areals archäologisch erschlossen ist – auch die Grabkammer Qin Shi Huang Dis selbst ist noch immer ungeöffnet – gibt es bereits unzählige spannende Einblicke. Und wer weiß, vielleicht kommen die Besucher bei ihrem Besuch noch dem einen oder anderen Geheimnis auf die Spur…

„Die Terrakottaarmee & Das Vermächtnis des Ewigen Kaisers“ ist von Freitag, 29. Oktober 2021, bis Sonntag, 27. Februar 2022 in den Räumen des ehemaligen Bauhauses, direkt neben dem RNZ, zu sehen. Kostenlose Parkplätze stehen direkt bei der Ausstellung zur Verfügung. Geöffnet ist sie von Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Der letzte Einlass ist jeweils um 17 Uhr.

Tickets gibt es ab sofort bei www.eventim.de, weitere Informationen unter www.terrakottaarmee.de.