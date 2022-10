Die Experten von hören2

Nazan Yakar und Alon Lavi, beide Hörakustik-Meister, haben hören2 als unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen 2018 in Mannheim gegründet. Lavi war zuvor viele Jahre im Vertrieb von großen Hörakustik-Unternehmen tätig, genauso wie Nazan Yakar, die sich nach einem Bachelor-Studium der Hörakustik zur Pädakustikerin weiterbildete. Mittlerweile sind zum Studio am Wasserturm noch zwei weitere Standorte in Edingen und Speyer hinzugekommen. Insgesamt kümmern sich hier neun spezialisierte Hörakustiker um die Kunden, von denen viele auf Empfehlung auch von weither kommen. Die Versorgung von Kindern in ärmeren Ländern und Krisengebieten mit gespendeten Hörgeräten ist ein Herzensanliegen der beiden Gründer. Für ihr Engagement in der Organisation „Hören ohne Grenzen“ wurden Nazan Yakar und hören2 mit dem Future Hearing Award 2019 für außergewöhnliches soziales Engagement ausgezeichnet. uma

