Die eigene Trauerfeier planen

„Das Leben ist schön, auch wenn es vergeht“, so der Titel eines Songs von Sarah Connor, in dem sie sich ihre eigene Trauerfeier ausmalt. Leise, sanft, aber klar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich will keine Trauerreden“ singt sie weiter. Für einen Freien Theologe hinterlässt diese Zeile eine gewisse Irritation. Dabei ist deutlich, was sie meint. Kein Salbadern. Kein Geschwafel. Keine Verharmlosung. Keine leeren Worthülsen – nicht auch noch am Grab! Es braucht eine gute Portion Mut, den Tod, seinen Schrecken, das Loch, das er ins Herz hineinfräst, offen anzusprechen. Genauso braucht es Mut, sich dem Leben eines Toten ehrlich anzunähern.

„Ich will, dass ihr feiert“

Warum bei einer Trauerfeier nicht mal bunte Luftballons steigen lassen? © stock.adobe.com - jakkapan

„Ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr lacht“, geht das Lied weiter. Auch das leuchtet ein. Nicht umsonst nennt man dieses Ritual „Trauerfeier“. Denn zuerst wird dabei das Leben des Toten gewürdigt und geehrt. Die Erinnerungen, die Bilder, die Gefühle, die uns mit jemandem verbinden, erhalten weiten Raum. Auf diesem Hintergrund melden sich dann ganz von selbst Trauer, Tränen, Wut, Sprachlosigkeit und Verzweiflung. Auch dafür gilt es, einen offenen Raum zu schaffen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

So erst – mit einem realistischen Blick auf den Tod wie auf die Verstorbenen – können Trauerfeiern zu dem werden, was sich Sarah Connor für ihre wünscht: Zu einem Fest. Einem Abschiedsfest mit Lachen und Weinen, mit Schmunzeln und Schweigen, mit Musik und aufwühlenden Gefühlen. Ab und an, weshalb auch nicht, mit einem Glas Sekt in der Hand. Zu einer Feier des Lebens angesichts des Todes.

Wen also wundert es, dass immer häufiger Frauen wie Männer ihre eigene Trauerfeier vorab besprechen wollen? Die meisten davon sind so lebenslustig und jugendlich, dass der Hinweis, man wisse nie, wer zuerst geht, sich nur schwer unterdrücken lässt.

Wir treffen uns zum Kaffee, gehen gemeinsam essen, lernen uns ausführlich kennen, lachen und scherzen zusammen. Diese intensiven Gespräche lassen mich immer neu staunen. Da ist nichts von Schwere, Düsternis, Verzweiflung oder Klage zu spüren. Ganz im Gegenteil! Die Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit, mit dem eigenen Sterben, mit der eigenen Trauerfeier schenkt neuen Schwung, die verbleibende Zeit gut zu nutzen.

Für alle, die diesen Schritt gehen, ergibt sich dadurch eine eigenartige Freiheit, ja Leichtigkeit. Das Leben und der Tod erweisen sich keineswegs als die schroffen Gegensätze, für die sie oft gehalten werden. Der Tod als Grenze schenkt zugleich Kontur, gibt Profil und Tiefenschärfe. Er kann helfen, dem Leben hier und jetzt, wie immer es sich zeigen mag, offen und neugierig zu begegnen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Raum zum Weinen und Lachen

Aus „Ich will keine Trauerreden“ wird dann flugs unter der Hand, ich will eine Trauerfeier, in der man mich wiedererkennt. Eine Trauerfeier, in der die Angehörigen Raum zum Trauern, Weinen und Anlass zum Lächeln finden.

Darauf lässt sich gut mit dem Refrain des Songs einstummen: „Ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt mit ’nem Lächeln im Blick und ’nem Drink in der Hand, ’nem Heißluftballon, auf dem riesengroß steht: Das Leben ist schön, auch wenn es vergeht!“ Markus Grünling/pr