Der Wirtschaftsphilosoph

Anders Indset ist einer der weltweit führenden Wirtschaftsphilosophen und ein vertrauter Sparringspartner für internationale CEOs und politische Führungskräfte. Von den Medien als „Rock’n’Roll Plato“ bezeichnet, ist er mit seinem Ansatz zur praktischen Philosophie einer der gefragtesten Keynote-Speaker. Anders ist Autor der drei internationalen „Spiegel“-Bestseller „Wildes Wissen“, „Quantenwirtschaft“ und „Das infizierte Denken“. Der gebürtige Norweger zählt international zu den führenden Wirtschaftsphilosophen und ist neben seinen vielen mitinitiierten Projekten – „GBI (Global Blockchain Initiative)“, „Enkelfähig“ und „The European Refinement (Die Veredlung Europas)” – auch Mitbegründer der Njordis Group und des Global Institute of Leadership & Technology (GILT). Er wurde von den Thinkers 50 als einer der zukünftigen einflussreichen Denker in den Bereichen Führung und Wirtschaft anerkannt. Neben einer Vielzahl an Vorträgen weltweit strebt Anders eine Aktivierung seiner Gedanken als gelegentlicher „Special Advisory” für Top-Führungskräfte, Politiker und ausgewählten Aufsichtsratsmandaten an. Als ehemaliger „Hard-Core-Kapitalist“ und Leistungssportler findet Anders Bindung und Halt in dem was ist. Er versteht „die Kunst Recht zu haben“ als Grundpfeiler eines funktionierenden organisierten menschlichen Lebens. Auch er findet halt in Systemen und Strukturen. Gleichzeitig ist es „die Kunst Unrecht zu haben“ – eben die Philosophie – die seine Motivation und Triebkraft für das Streben nach einer besseren Erklärung repräsentiert. So folgte eine enge Bindung zwischen „Wirtschaft“ und der Leidenschaft für Philosophie.

