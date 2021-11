Der Mensch im Mittelpunkt

Mit unseren über 3500 Mitarbeitenden zählen wir, die GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH, zu den großen Arbeitgebern in der Region.

Ob auf Station, in Funktionsbereichen, im Medizinisch-Technischen Dienst oder in einem unserer Pflegeheime – überall bieten wir spannende berufliche Tätigkeiten mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Im Bereich Pflege bilden wir beispielsweise sowohl Pflegefachkräfte (dreijährige Ausbildung) als auch Pflegehilfskräfte (einjährige Ausbildung) aus und bieten eine eigene Ausbildung zur Pflegeassistenz an.

Unsere Mitarbeitenden schätzen die Karriere- und Fortbildungsmöglichkeiten und die empathische Betreuung von Anfang an. Onboarding-Kräfte erleichtern Neuankömmlingen den Start. Ausbildungskoordinatoren und -koordinatorinnen begleiten angehende Pflegefachkräfte und sind neben den Pflegedienstleitungen ständige Ansprechpartner in der Praxis. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist mit der Wahl zwischen Voll- und Teilzeitstellen, mitarbeiterorientierter Dienstplanung und Zuschüssen zu Kinder- und Ferienbetreuung gewährleistet. Unser breit aufgestelltes Betriebliches Gesundheitsmanagement unterstützt die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden. pr/grn