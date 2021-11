Der grüne Stadtteil präsentiert sich

Willkommen in Mannheims grünem Stadtteil Lindenhof: Dort warten sieben teilnehmende Geschäfte und Institutionen darauf, den Besuchern der Langen Nacht der Kunst und Genüsse ihre vorbereiteten Aktionen zu präsentieren.

In der Buchhandlung Lindenhof am Gontardplatz 7 werden Werke von Wilhelm Dreischulte ausgestellt. Der Autor fertigt so genannte Brandbilder mit einem Lötkolben.

Bei dem neuen Weinhandel Weinpluseins, Meerfeldstraße 41, gibt es neben Glühwein, Punsch und Saumagenburgern Bilder des Speyerer Fotografen Rainer Moser zu sehen. Bei den Tarifprofis, Meerfeldstraße 43, bekommen die Besucher frisch gemachte Crêpes. Ausgestellt sind zudem Aquarelle von Susanne Denefleh. In der Premium Lounge, Steubenstraße 44, finden die Besucher die neueste Weihnachtsdeko und können in der Galerie Bilder von Thomas Kublitz bestaunen. Zum ersten Mal dabei ist das Gründerzentrum Mafinex in der Julius-Hatry-Straße 1 dabei. Dort gibt es verschiedene Kurzpräsentationen durch Geschäftsführer Christian Sommer, außerdem werden auch Weinverkostungen des Familienweinguts Margarethenhof und ein Kaffeeseminar angeboten.

Außerdem dabei sind: Freds Rahmentreff, Meerfeldstraße 21, und grünkern/Darlene Podkajsky & Bianca Kollinger GbR, Meerfeldstraße 24. imp

