  Das richtige Kissen für jeden Typ

Manche wälzen sich in der Nacht permanent hin und her. Viele kuscheln sich in eine bequeme Seitenlage, während andere entspannt auf dem Rücken ruhen. Und manchen wird es nachts schnell zu warm. Jeder hat nun einmal seine eigenen Schlafgewohnheiten und Vorlieben, die bei der Auswahl der Unterlage fürs Bett eine wichtige Rolle spielen sollten. Spätestens wenn es häufiger im Rücken zwickt, wird den meisten die Bedeutung eines hochwertigen Schlafsystems bewusst.

Bei einer Beratung im örtlichen Fachhandel lässt sich der individuelle Bedarf ermitteln. Das gilt nicht nur für Bett und Matratze, sondern ebenso für ein gutes Kissen – doch dessen Bedeutung wird oft noch unterschätzt.

Dynamikschläfer oder Kuscheltyp?

Kopf, Nacken und Schultern sind bei vielen besonders gefordert. Wer etwa den ganzen Tag am Schreibtisch verbringt, leidet häufig unter Verspannungen. Ein allzu weiches Kissen bietet aber nicht genügend Halt, damit sich dieser Körperbereich nachts wieder erholen kann.

„Schlafexperten und Orthopäden raten heute vielfach zu Nackenstützkissen, weil sie viel punktgenauer die angespannten Bereiche unterstützen und entlasten können“, schildert Klaus Neudecker, Matratzen-Experte.

Beim Kissenkauf rät auch er dazu, sich nicht für das erstbeste Modell zu entscheiden, sondern die eigenen Schlafvorlieben zu beachten. Dabei unterscheidet der Fachmann vier Schlaftypen: Dynamikschläfer, die sich nachts viel bewegen, benötigen ein Kissen mit hoher Punktelastizität, das unterstützt und gleichzeitig Bewegungsfreiheit bietet.

Für Kuschelschläfer, die bevorzugt in Seitenlage ruhen, eignet sich eine Variante mit druckentlastenden Eigenschaften für Geborgenheit und Wärme.

Bei Wohlschläfern, die besonderen Wert auf gesundheitliche Aspekte legen, sollte sich das Kissen der individuellen Anatomie anpassen und die Kopf- und Nackenpartie stabilisieren.

Klimaschläfern hingegen ist es schnell zu warm. Für sie gibt es spezielle Modelle mit klimaregulierenden, antiallergenen und atmungsaktiven Materialien.

Individuelle Schlafberatung im Fachhandel

Auch beim Kissenkauf kommt es somit auf viele Details an. Empfehlenswert ist es, eine persönliche Beratung im örtlichen Fachhandel zu nutzen, um die passende Schlafunterlage zu finden.

Wer die Unterstützung eines individuell angepassten Nackenstützkissens selbst unterwegs nicht mehr missen möchte, erhält im Fachhandel auch handliche Reisekissen mit hohem Liegekomfort. djd