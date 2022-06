Das Modell für die City

In der Stadt unterwegs, in der Welt zu Hause: Der Mitsubishi Space Star meistert enge Innenstädte genauso wie Landstraßen und Autobahnen. Als „echten“ Mitsubishi ziert den praktischen Space Star auch das sportlich-markante „Dynamic Shield“-Design. Typische Erkennungszeichen sind insbesondere die beiden markanten C-förmigen Chromspangen, die den Kühlergrill mit seinen horizontal verlaufenden Zierleisten flankieren. Am Heck fallen der in Wagenfarbe lackierte Dachspoiler und der Stoßfänger ins Auge.

Trotz der kompakten Abmessungen bietet der knapp 3,85 Meter lange City-Flitzer genug Platz für die bis zu fünf Insassen. Sie profitieren zudem von stylischen Materialien an Armaturentafel, Türverkleidung und Sitzen sowie einer erweiterten Ausstattung: Das eigene Smartphone lässt sich beispielsweise per Apple CarPlay und Android AutoTM ins Fahrzeug einbinden, so dass Apps direkt über den bis zu sieben Zoll großen Touchscreen genutzt werden können. Für Sicherheit und Komfort sorgen unter anderem ein Spurhalte-, ein Fernlicht- sowie ein Notbremsassistent mit Fußgängererkennung. Für den Space Star stehen gleich neun Exterieurfarben zur Wahl, darunter zahlreiche Metallic- und Perleffekt-Lackierungen.

Der moderne Kleinwagen fährt mit einem 1.2-Liter-Benziner mit 52 kW (71 PS) und 102 Newtonmeter Drehmoment vor. Der Motor überzeugt mit flottem Antrieb und neuster Euro 6d-final-Technik sowie niedrigem Verbrauch. Der Kraftstoffverbrauch (l/100 km) liegt kombiniert bei 4,7-4,5 und die CO2-Emission (g/km) kombiniert bei 108-104.

Der Space Star besticht mit einem cleveren Karosseriekonzept, das Geräumigkeit, Variabilität und Ladekapazität auf kompaktem Raum verbindet. Trotz nur 2,45 Metern Radstand finden bis zu fünf Insassen im Kleinwagen Platz und genießen dabei allesamt ausreichend Kopf- und Beinfreiheit. Die vier weit öffnenden Türen vereinfachen den Ein- und Ausstieg – auch im Fond.

Das Kofferraumvolumen von serienmäßig 235 Litern (TOP-Ausstattung: 209 Liter) kann durch Umklappen der im Verhältnis 60:40 teilbaren Rückbank mit wenigen Handgriffen auf bis zu 912 Liter vergrößert werden. Mit der dann nahezu ebenen Ladefläche steht selbst einem größeren Einkauf im Baumarkt oder Möbelhaus nichts im Wege.

Das praktische Interieur unterstützt einen unkomplizierten Alltag: Insassen profitieren von einer hohen Übersichtlichkeit und intuitiven Bedienung; die ausstattungsabhängige High-Contrast-Instrumentierung verbessert die Lesbarkeit von Tacho und Co. Die Sitze erhöhen den Komfort auch auf längeren Fahrten, während unterschiedliche Materialien die Wertigkeit steigern: Je nach Ausstattung ergänzen silberfarbene Akzente beispielsweise die bekannte Klavierlack-Optik im Cockpit. Beim Lenkrad ist es genau anders herum: Chrom- und Klavierlack-Applikationen kommen erst in Verbindung mit der Lederausführung zum Einsatz. Ablagefächer und Getränkehalter in der Mittelkonsole bieten ausreichend Platz für die Dinge des täglichen Lebens.

Der Mitsubishi Space Star unterstützt den Fahrer im Alltag. Das Ziel: Fahrten möglichst angenehm gestalten und Unfälle vermeiden oder zumindest deren Folgen abmildern. Aus diesem Grund fährt der City-Flitzer ausstattungsabhängig mit zahlreichen Assistenzsystemen vor, die in dieser Fahrzeugklasse Seltenheitswert genießen. pr