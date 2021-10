Das Herz schlägt digital

Marktheidenfeld. So arbeiten dort bereits über 120 Spezialist*innen in den Bereichen IT und Digital Business. Die komplett vorhandene Infrastruktur, agilen Arbeitsweisen und gelebte Begeisterung für digitale Themen sorgen für eine optimale Arbeitsumgebung auch in der digitalen Welt. So können die Expertinnen und Experten stets die neueste Lösung für interne Anforderungen bereitstellen. Die Bandbreite der Stellen reicht dabei von Software Developern über Product Owner und Inhouse Consultants bis zu Security Specialists. „Dass ein Industrieunternehmen eine so große IT-Abteilung hat, überrascht viele“, bestätigt Elmar Kossack, der seit 25 Jahren bei Warema als IT-Experte arbeitet. „Aber wir können wirklich sagen, dass unser Herz hier digital schlägt.“

