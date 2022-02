Cowboys im Capitol

Echte Typen mit Cowboyhut geben Gas: Die Musiker von „Truck Stop“ sind derzeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und legen am 21. März einen Stopp im Mannheimer Capitol ein. Denn sie hängen die Cowboyhüte noch lange nicht an den Nagel. Mit ihren legendären Songs, die unter die Haut gehen, haben sie längst Kultstatus erreicht.

Nach der Corona-Zwangspause kehren Truck Stop wieder ab Anfang März auf die Bühne zurück. Dann aber zupft ein neuer Mann den Bass: Uwe Frenzel übernimmt den Platz von Uwe Lost, der sich nach über 44 Jahren von Truck Stop verabschiedete, aber weiterhin mit der Band verbunden bleibt.

Eine der erfolgreichsten Country-Band präsentiert auf ihrer Tour die größten Hits: Das bedeutet eine erfrischende Mischung aus Klassikern und neuen Hits, unterhaltsames Entertainment und eben Truck Stop: ehrlich, handgemacht, immer mit Spaß und großer Spielfreude. red

Truck Stop „Greatest Hits – Gestern und Heute – Tour 2022“, Montag, 21. März, 20 Uhr