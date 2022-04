Bunt gefüllte Körbchen

Die Vorfreude auf Ostern ist bei Groß und Klein gleichermaßen da. Für die Kinder hat das Fest dabei sicherlich seinen ganz eigenen Zauber. Was wird der Hase wohl ins Nest legen?

Um die Wartezeit bis zum Osterfest etwas zu verkürzen, gibt es für die Center-Besucher bis 12 Jahre noch bis einschließlich Samstag, 9. April, eine tolle Aktion. Sie dürfen sich an der Kundeninformation ein kostenloses Osterkörbchen abholen. Dass das in diesem Moment noch leer ist, macht gar nichts, denn nun beginnt der Spaß erst so richtig: Viele Shops haben kleine Ostergeschenke für die Kinder bereitgelegt. So können die Kinder nun mit ihren Familien von einem teilnehmenden Shop zum nächsten hoppeln und sich ein Geschenk nach dem anderen abholen.

Welche Shops mitmachen, steht auch auf einem Flyer, den jeder zu seinem Körbchen dazu bekommt. Mit dabei sind: C&A, Center Train, engelhorn active town, Hussel, Juwelier Kraemer, GALERIA, Le Buffet, Benetton, Rhein-Neckar-Apotheke, Indoor Skydiving Viernheim, Peek & Cloppenburg, Die Terrakotta Armee und Tee Gschwendner. Am Ende können die Kinder ein bunt gefülltes Körbchen mit nach Hause nehmen und sich mit den kleinen Geschenken die Zeit bis zum Osterfest vertreiben.

Selbstverständlich gilt auch bei dieser Aktion, dass sie so lange läuft, wie der Vorrat reicht.

Auch für die Eltern, Großeltern oder Freunde, die die Kinder auf ihrer Geschenke-Sammel-Tour durch das größte Einkaufszentrum der Metropolregion Rhein-Neckar begleiten, ist das eine perfekte Gelegenheit, vielleicht noch die eine oder andere Kleinigkeit zu kaufen, um anderen zum Osterfest eine Freude zu machen. Denn egal, ob es um eine kleine Köstlichkeit zum Schmausen geht, ein modisches Accessoire oder um einen Gutschein für ein gemeinsames Erlebnis – alle Adressaten freuen sich sicherlich immer über eine kleine Aufmerksamkeit zu Ostern. Egal, ob sie noch an den Osterhasen glauben, oder nicht.