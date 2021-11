Brillanter Lichtblick in dunkler Jahreszeit

Der TWL Lichterzauber ist längst ein Klassiker der Aktivitäten des Marketing-Verein Ludwigshafen und ein beliebter Lichtblick in der dunklen Jahreszeit. Stimmungsvolle Lichtinstallationen dienen vielerorts in der Ludwigshafener Innenstadt und entlang der Promenade des Rheinufers als attraktive Publikumsmagneten. Der aktuelle Aktionszeitraum endet am 29. Januar 2022. In dieser Saison bringt der Lichterzauber noch mehr Magie auf den Berliner Platz.

Erstmals überspannt ein Lichtdecke den Himmel zwischen den Dächern der Hütten des Winterzaubers. Dort erstrahlt erneut ein imposanter Weihnachtsbaum, verziert mit festlichen Lichterketten, ebenso auf dem Rathausplatz. Ein Lichtbrunnen rückt den zentralen Punkt des Ludwigsplatzes in den Fokus. Das beliebte Fotomotiv des Lichterschlittens ist vor dem Firmensitz des Lichterzauber-Sponsors TWL in der Bismarckstraße platziert.

Der Publikumsmagnet der großen Weihnachtskugel erstrahlt ebenso wie die Lichter-Liebesbotschaft „I love LU“ und die interaktiv beleuchteten Bäume direkt am Rheinufer. Insgesamt sind Lichterketten mit einer Länge von insgesamt über zehn Kilometern über das komplette Stadtzentrum verteilt. Die Konzeption des TWL-Lichterzaubers erstellt der Marketing-Verein Ludwigshafen. Die technische Umsetzung übernimmt das Unternehmen SonicAudio. Leuchtzeiten sind täglich in den Zeiträumen von 6 bis 8 Uhr und von 16 bis 23 Uhr. torkl