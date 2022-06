Brillante Briten

Neben den Beatles und den Rolling Stones gelten sie als eine der richtungsgebenden Bands der britischen Pop- und Rock-Landschaft der 60er und 70er Jahre: The Zombies.

Mit ihren ausgefeilten Harmonien, wunderbaren Arrangements und feinen Pop-Musik gehören sie zu den ganz Großen der Beat-Ära. Unzählige Hits wie „Time of the Season“, „She’s Not There“, „Summertime“ oder auch „Tell Her No“ prägten mehrere Generationen an Künstlern und unterstreichen nochmals ihren Legendenstatus. Nun sind sie wieder auf Tour und stehen am 24. September im Capitol auf der Bühne. Passend zum Tourmotto „Life is a Merry-Go-Round“ wird sich alles um die großen Songs der brillanten Briten drehen. red

The Zombies „Life is a Merry-Go-Round Tour 2022“, Samstag, 24. September, 20 Uhr