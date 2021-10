Bis zu 61 Kilometer elektrische Reichweite

Mitsubishi baut seine elektrifizierte Modellpalette weiter aus. Mit dem neuen Eclipse Cross Plug-in Hybrid geht jetzt das zweite Modell mit hocheffizienter und alltagstauglicher Plug-in Hybrid-Technik sowie serienmäßigem Allradantrieb an den Start. Es verbindet ein ebenso athletisches wie elegantes Crossover-Design mit einer umfangreichen Ausstattung und dem vielfach bewährten Antriebssystem des Outlander Plug-in Hybrid.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kombination aus modernem 2,4-Liter-Benzinmotor und zwei Elektromotoren entwickelt im neuen Eclipse Cross Plug-in Hybrid eine Systemleistung von 138 kW (188 PS). Im rein elektrischen Fahrmodus ist dank der 13,8 kWh großen Fahrbatterie eine Reichweite von bis zu 61 Kilometern (nach NEFZ) möglich. Damit lässt sich im Alltag eine Vielzahl von Fahrten lokal emissionsfrei und nahezu lautlos zurücklegen. Das Antriebskonzept mit je einem Elektromotor an Vorder- und Hinterachse sorgt zudem für einen effizienten Allradantrieb, der auch bei anspruchsvollen Fahrbedingungen beste Traktion bietet.

Die Hybridbatterie kann an Schnellladesäulen innerhalb von nur 25 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität geladen werden, an einer Wallbox oder öffentlichen Ladestation wird der volle Ladestand nach vier Stunden erreicht. Auch an einer haushaltsüblichen 230V-Steckdose kann das Fahrzeug komfortabel geladen werden. Der kombinierte NEFZ-Verbrauch des Eclipse Cross Plug-in Hybrid beträgt 1,7 Liter Kraftstoff plus 19,3 kWh Strom je 100 Kilometer, was einem CO2-Ausstoß von 39 g/km entspricht.

Neben der neuen Antriebstechnik erhält der Eclipse Cross Plug-in Hybrid auch ein weiterentwickeltes Design. Insbesondere die neue Frontpartie verleiht dem Fahrzeug noch mehr Präsenz und Eleganz. Kühlergrill, Stoßfänger und die Leuchtgrafiken der Scheinwerfer wurden neu gestaltet. Die Seitenansicht des im Vergleich zum Vorgänger um 14 Zentimeter auf 4.545 mm Länge gewachsenen Eclipse Cross Plug-in Hybrid wird von einer eleganten Coupé-Linienführung mit leicht abfallendem Dach sowie markanten Linien und Kanten geprägt. Unverwechselbar ist auch die Heckansicht mit der neuen einteiligen Heckscheibe und den ikonischen dreidimensionalen LED-Rückleuchten. pr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2