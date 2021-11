Genau wie in zahlreichen anderen Stadtteilen der Quadratestadt wird bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse auch in Neckarau etwas geboten – und das an zwölf Stationen.

So können sich die Besucher der Veranstaltung bei folgenden Gewerbetreibenden und anderen über besondere Höhepunkte – ob in Sachen Kunst oder Genuss – freuen: Neckarauer Weinkistl, Rheingoldstraße 15, Rauch & Torf, Rheingoldstraße 15, Franks Guitar Boutique, Rheingoldstraße 15, Buchhandlung Schwarz auf Weiß GmbH, Friedrichstraße 11a, Pietät Hiebeler, Friedrichstraße 3-5, MOD‘ORO, Friedrichstraße 16a, Lore Herbert Weinhandel Provinum & Vino Bianco, Friedrichstraße 7a, Großkinsky am Rheingoldplatz GmbH, Rheingoldplatz 2, Peter Remp Energie- und Wärmetechnik GmbH, Freidrichstraße 28, St. Jakobuskirche/Römisch-katholische Kirchengemeinde Mannheim Südwest, Rheingoldstraße 3, Senol’s Hair & Beauty, Rheingoldplatz 5, und Reiseland Atlantis in der Rheingoldstraße 18. imp