Karten für das Benefizkonzert am Samstag, 18. Juni, um 19.30 Uhr in der Viernheimer Michaelskirche gibt es zum Preis von 20 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Jugendliche an folgenden Vorverkaufsstellen:

n ARTee der Teeladen Rathausstraße 23

n Buchhandlung Schwarz auf Weiß Rathausstraße 41A

n Weltladen Rathausstraße 32

n Hospiz Schwester Paterna Seegartenstraße 1-3

n St. Josef Krankenhaus Seegartenstraße 4