  Be creative – be you

Die Meisterschule für Mode Manuel Fritz verbindet in ihrem einjährigen Fachschulbildungsgang Maßschneiderhandwerk mit digitalem Know-how und Marketing.

AdUnit urban-intext1

Hier werden künftige Schneidermeister* auf alle vier Teile der Meisterprüfung vorbereitet. Es wird erlernt, wie man perfekte Maßschnitte zeichnet, hochwertige Modellentwürfe für Einzelanfertigungen gestaltet und diese mit hochwertigen handwerklichen Verarbeitungstechniken realisiert. Darüber hinaus lernen die Meisterschüler*, wie sie ein Atelier betriebswirtschaftlich führen und erwerben entsprechende kaufmännische, rechtliche und arbeitspädagogische Kenntnisse.

Wahlmodule wie digitale Maßschnittkonstruktion und digitale Modellvisualisierung können hinzugewählt werden.

Die Mode- und Grafikdesignschule Manuel Fritz bildet außerdem junge kreative Talente zu Mode- oder zu Grafikdesignern* aus. Durch das modulare Bildungssystem der Schule können beide Bildungsgänge durch vielfältige Zusatzmodule ergänzt werden.

Modedesign

AdUnit urban-intext2

Hier lernt man, wie man professionell Mode macht: Von der Entwurfsreihe, über Schnittdesign und Realisation bis zur fertigen Kollektion.

Ergänzt werden kann die dreijährige Ausbildung zum Staatlich geprüften Designer (Mode)* wie folgt: - Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Business Administration - Kommunikation und Design (an der Steinbeis Hochschule) - Internationalisierung durch einjähriges Aufbaustudium BA (hons) Fashion Design am Griffith College Dublin - Maßatelier (Handwerkliche Verarbeitungstechniken) - Erwerb der Fachhochschulreife - Digital & Sustainable Fashion Designer (Digital 3D-Fashion-Design / Nachhaltigkeit in der Mode) - Diverse Individualisierungsmodule wie zum Beispiel Fashion-Fotografie, Exkursionen zu Modemessen

Grafikdesign

AdUnit urban-intext3

Ob Mediengestaltung, Fotodesign, Illustration oder Typografie: Hier lernen Kreative, wie visuelle Kommunikationsmittel konzipiert und gestaltet werden.

AdUnit urban-intext4

Ergänzt werden kann die dreijährige Ausbildung zum Staatlich geprüften Grafik-Designer* wie folgt: - Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Business Administration - Kommunikation und Design (an der Steinbeis Hochschule) - Internationalisierung durch einjährigen Aufbaustudiengang BA (hons) Design Communications am Griffith College Dublin - Diverse Individualisierungsmodule wie zum Beispiel 3D-Druck, Cinema 4D, Manga-Artwork, Character-Design - Erwerb der Fachhochschulreife

*(M/W/D) red/pr