Auf Wachstum ausgelegt

Wertheim. Über 160 Mitarbeiter fertigen Systeme zum vakuumgestützten Löten, Sinteranlagen, Niederdruck-Plasmaanlagen für die Oberflächenbehandlung sowie Anlagen für die Trocknungs- und Prozesstechnik. Kunden sind weltweit die Automobilindustrie und deren Zulieferer, die Halbleiter- und Elektronikindustrie sowie die chemische und pharmazeutische Industrie.

Beispielsweise werden die Geräte eingesetzt, um Batterien für Elektrofahrzeuge zu trocknen. Das ist ein echter Wachstumsmarkt; denn bisher kaufen die Autohersteller Lithium-Ionen-Zellen hauptsächlich in Asien. Jedoch werden bald in Deutschland und Europa Großfabriken für die Batterie-Produktion entstehen. Auch im Antriebsstrang, in Wallboxen oder in Superchargern sowie in Windrädern und Photovoltaikanlagen finden sich Elektrobauteile, die auf PINK-Maschinen gelötet oder gesintert wurden.

Maßgeschneiderte Lösungen

Im Wettbewerb ist PINK oftmals überlegen, weil die Prozesstechnik für die jeweilige Anwendung mit Blick auf Materialanforderungen und Effizienz maßgeschneidert wird. In gemeinsamer Forschung und Entwicklung mit den Kunden entstehen zunächst Sonderlösungen, die dann später in Serie zu gehen. bm