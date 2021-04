Arzneistoffe sicher einfrieren

Arzneistoffe bei minus 80 Grad schonend und sicher einfrieren – für diese Aufgabe hat LAUDA vor kurzem ein Tiefkältesystem hergestellt. Zum Einsatz kommt es in einer pharmazeutischen Gefriertrocknungsanlage der Martin Christ GmbH, einem der weltweit führenden Unternehmen für Gefriertrockner mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in diesem Bereich.

Lauda-Königshofen. Für die zuverlässige Bereitstellung der Kälte sorgt eine LAUDA Kryopac Sekundärkreisanlage, mit der sich Tieftemperaturreaktionen sicher beherrschen lassen. Besonders wichtig für diese Verwendung ist die Möglichkeit zur individuellen Temperierung der Stellplatten, auf denen die mit Arzneistoffen gefüllten Gefäße stehen.

Gefrorenes Wasser verdampft

Bei einer Kälteleistung von 30 kW frieren die Pharmazeutika in zweieinhalb Stunden ein. Während des Evakuierens – also dem Luftentzug durch Herstellen eines Vakuums – wird wieder Wärme zugeführt. Dabei kommt es zu einem physikalischen Phänomen, der Sublimation: Ohne sich vorher zu verflüssigen, verdampft das gefrorene Wasser aus dem Arzneimittel. Die Substanz wird direkt aus dem gefrorenen Zustand getrocknet. Der entstandene Wasserdampf schlägt sich in Form von Eiskristallen am Eiskondensator des Gefriertrockners nieder. Ebenso wie die Stellplatten wird auch der Eiskondensator durch die Kryopac Anlage auf einer Temperatur von minus 80 Grad Celsius gehalten.

Der Wärmetauscher des Kryopac Systems – sozusagen dessen Herzstück – wurde speziell zum Verdampfen von flüssigem Stickstoff entwickelt. Flüssigstickstoff siedet bei minus 196 Grad Celsius und ist damit als Kältemittel besonders für Anwendungen mit tiefsten Temperaturen geeignet. Abhängig vom Aufbau der Kryopac-Anlage sind Temperaturen von bis zu minus 115 Grad im sekundären Kälteölkreislauf möglich. Bei flüssigem Stickstoff handelt es sich außerdem um ein nicht brennbares Kältemittel, was nicht nur der Endkunde, sondern die Pharmaindustrie im Allgemeinen bevorzugt. Weitere Vorteile umfassen wirtschaftliche, sowie sicherheits- und umwelttechnische Aspekte, wie geringe Investitionskosten und fehlende Abfallprodukte. Je nach Spezifikation der Anwendung kann der Stickstoffbedarf durch die Anpassung der von LAUDA konzipierten Regelung deutlich gesenkt werden.

Anschlussfertiges System

Die Wärmetechnik der Kryopac Anlage stammt aus den bewährten LAUDA Wärmeübertragungsanlagen, die bei vielen Kunden zum Einsatz kommen. Sie erzeugen eine temperierte Flüssigkeitsströmung und werden als kompaktes, vollständig isoliertes, anschlussfertiges System ausgeliefert. Der Vorteil: Einfrierprobleme in den Wärmetauschern gibt es hier nicht.

