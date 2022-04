Alternativer Wohnraum: Tiny House

Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Alternativen sind gefragt. Vor allem junge Leute und moderne Arbeitsnomaden begeistern sich zunehmend für Mini- oder Mikrohäuser. Unter dem Begriff „Tiny House“ kommt die Idee aus Amerika. Die flexiblen Minihäuser machen den Ortswechsel dort jederzeit schnell und preisgünstig möglich; das Tiny House rollt entweder selbst zum neuen Standort oder es wird verladen.

© malp - stock.adobe.com

Was in Amerika gut funktionieren mag, hat in Deutschland Grenzen, so der Verband Privater Bauherren (VPB). Das Gesetz unterscheidet hierzulande klar zwischen Häusern und Fahrzeugen. Für beide gelten Auflagen. Hat ein Tiny House Räder und soll auf die Straße, ist es ein Wohnwagen und muss für den Straßenverkehr zugelassen sein. Campingwagen haben normalerweise serielle Zulassungen. Alle Extras müssen individuell beantragt und nachgenehmigt werden. Das gilt auch für Tiny Houses auf Rädern, die ja in der Regel individuelle Einzelanfertigungen sind. Bekommen die Besitzer die Zulassung, müssen die rollenden Kleinhäuser wie Wohnwagen angemeldet, versichert, versteuert und regelmäßig technisch kontrolliert werden.

Landesbauordnung beachten

Steht das Minihaus auf Dauer auf einem Grundstück, muss es dort genehmigt werden wie jedes normale Wohnhaus. Dann greifen verschiedene Vorschriften: Zunächst die Landesbauordnung, die bestimmte Forderungen an Wohnraum stellt, wie etwa Dusche, WC, ausreichend Raumhöhe, zweiter Rettungsweg. Dazu kommen noch kommunale Vorgaben, allen voran der Bebauungsplan. Darin werden zum Beispiel die Hausgrößen festgelegt; manches Tiny House dürfte zu klein sein, um überhaupt genehmigt zu werden. Außerdem müssen Wohnhäuser an Wasser- und Abwasserkanal sowie ans Stromnetz angeschlossen werden. Das ist Pflicht. Für das Grundstück fallen Grundbesitzabgaben und Straßenbeiträge an, oder zumindest Pachtzahlung. Wer ein festes Haus besitzt, hat Verkehrssicherungspflichten und sollte deshalb auch eine Haftpflichtversicherung haben. Ein Haus sollte auch gegen Brand und Unwetter versichert sein.

Ein Tiny House eignet sich auch sehr gut für einen Wochenend- oder Ferienwohnsitz. Dieses kann auf einem Freizeitgrundstück, das nicht für Dauerwohnraum vorgesehen ist, errichtet werden. Dann gelten auch wieder andere Regeln. „Wer sein Tiny House nicht auf Dauer bewohnt, sondern nur weniger als vier Monate im Jahr, muss zum Beispiel nicht die Vorschriften der Energieeinsparverordnung einhalten. Ob die Satzung im Kleingarten aber neben Lauben auch die Aufstellung des Tiny Houses zulässt und wie es mit der Akzeptanz in der Anlage bestellt ist, steht auf einem anderen Blatt“, sagt Rechtsanwalt Holger Freitag.

Ein Tiny House muss nicht zwangsläufig auf einem Grundstück gebaut werden. Wer flexibel mit seinem Haus den Wohnort wechseln möchte, der sollte auf eine Alternative mit Rädern zurückgreifen – die für den Straßenverkehr zugelassen ist. So lässt sich ein Tiny House auf einem Anhänger bauen. Wenn es nicht breiter als 2,55 Meter und länger als 7 Meter ist, kann es auf dem Anhänger, auf dem es gebaut wurde, transportiert werden – und zwar ohne Sonderzulassung. Dafür darf es lediglich Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen und eine Höhe von 4 Metern nicht überschreiten. Wenn dies zutrifft, kann es wie ein Wohnwagen von einem Auto gezogen werden.

So verlockend die Vorstellung ist, sein Haus dort abzustellen, wo es einem gefällt, macht die Praxis in Deutschland einem oftmals einen Strich durch die Rechnung. Denn die Stellplätze für diese Minihäuser sind äußerst rar. Hinzu kommt, dass die Eigentümer zu jedm Umzug eine neue Baugenehmigung benötigen. Daher wird die Mobilität der Hauser auch nur recht selten genutzt.

Haus den eigenen Bedürfnissen anpassen

Der VPB befürwortet kleinere Häuser im Sinne der Suffizienz und Nachhaltigkeit. Je weniger Fläche und Material für den Bau verbraucht werden, umso geringer sind Materialaufwand, Energieverbrauch und Umweltbelastung. Ob der Kauf eines vorfabrizierten Moduls der gehobenen Preisklasse allerdings die Lösung ist, bleibt ein Rechenexempel. Manche Bauherren fahren sicher besser, wenn sie sich ein kleines Haus für ihre individuellen Bedürfnisse und passend zum Grundstück vom freien Architekten planen lassen. Ein gut geplantes Haus hat erfahrungsgemäß auch einen ordentlichen Wiederverkaufswert.