Alte Schätze finden

Am Sonntag, 12. September, ist es wieder so weit: Der Antikmarkt findet im Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim statt. Von 10 bis 17 Uhr können die Besucher in dem großen Sortiment stöbern, das neben antiken Möbeln, Porzellan, Tafelsilber und Gemälden auch zeitlose Design-Klassiker oder Shabby-Chic-Möbel aus dem 20. Jahrhundert umfasst.

Auch das Expertenteam, bestehend aus Jürgen Löfke und Siegfried Beil, ist vor Ort und gibt Rat und Hilfe beim Kauf oder dem Einschätzen von mitgebrachten Fundstücken. Dieser Service ist im Eintrittspreis bereits enthalten und wird nicht extra berechnet.

Inmitten der Mall lässt sich mit der Mischung aus schönen Antiquitäten oder zum Teil schrillem Vintage – etwa aus den 70er-Jahren – die gute alte Zeit in modernem Ambiente erleben. Der Markt ist auch bei jungen Leuten sehr beliebt.

Die Besucher können sich, wie gewohnt, auf ein umfangreiches Hygienekonzept verlassen. Es gilt: Abstand halten und stets eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der Eintritt kostet 4 Euro (ermäßigt 3 Euro, Kinder bis zwölf Jahren sind frei). Das Parken ist auf den zahlreichen Parkplätzen des RNZ kostenlos möglich.

