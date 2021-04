Alltagstauglicher Begleiter

Das erste offene Crossover von Volkswagen – das T-Roc Cabriolet – verbindet das Beste aus der Cabrio- und SUV-Welt: Es kombiniert Fahrspaß mit einem hohen Nutzwert und markantem Design. Für ein Höchstmaß an Sicherheit sollen unter anderem das Überschlagschutzsystem und ein verstärkter Frontscheibenrahmen sorgen.

Das erste offene Crossover (CUV) von Volkswagen ist auf jeder Reise ein komfortabler Begleiter – egal ob auf einer Spritztour, im Stadtverkehr oder der Langstrecke, ob bei sonnigem Frühlingswetter oder starkem Regen. Das vollautomatische elektrohydraulische Stoffverdeck ist dabei das zentrale Element des T-Roc Cabriolet: Es öffnet sich innerhalb von neun Sekunden, und das sogar bei einer Fahrtgeschwindigkeit bis Tempo 30. Zeigen sich Regenwolken am Himmel, kann es schnell geschlossen werden. Elf Sekunden benötigt das moderne Stoffverdeck fürs Schließen. Die Verriegelung erfolgt über ein elektromechanisches Verschlusssystem. Der Niederschlag wird so zuverlässig ausgesperrt und kann über die verbindenden Längsnähte der Seitenteile wie an einer zusätzlichen Regenrinne abfließen.

Beim Thema Sicherheit macht Volkswagen mit dem T-Roc Cabriolet keine Kompromisse. Hinter den Kopfstützen der Rücksitze befindet sich der Überschlagschutz, der beim Überschreiten einer definierten Querbeschleunigung oder Seitenneigung in Sekundenbruchteilen ausfährt. Vorn profitieren die Insassen von dem verstärkten Scheibenrahmen der Windschutzscheibe. Zusätzlich wird die Verwindungssteifigkeit der Karosserie durch Fondstreben links und rechts zwischen der B-Säule und dem hinteren Radhaus, sowie einem doppelten Fondboden und seitliche Bodenschienen gewährleistet. Darüber hinaus erhöht die Verwendung von hochfestem, höchstfestem und formgehärtetem Stahl das Sicherheitsniveau. Verschiedene Funktionen von We Connect wie Notruf-Service, Pannenruf, Online-Diebstahl-Warnanlage erweisen sich im Extremfall als nützliche Helfer.

Das Cabriolet misst insgesamt 4268 Millimeter in der Länge und 1811 Millimeter in der Breite. Damit ist das Fahrzeug 34 Millimeter länger als der geschlossene T-Roc. So stehen auch bei offener Fahrt mit eingeklapptem Verdeck noch 284 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung. Entsprechend ist das CUV ein komplett alltagstauglicher Begleiter für 365 Tage im Jahr. Das zeigt sich auch an der Rückbank: Dank der Durchladefunktion ist selbst das Transportieren längerer Gegenstände möglich. Aber auch die optionale Anhängervorrichtung, die sich bequem montieren und nach Gebrauch wieder abnehmen lässt, ist eine praktikable Lösung für viele Alltagssituationen.

Für das neue Volkswagen Cabriolet stehen zwei effiziente Ottomotoren zur Wahl: Die Einstiegsmotorisierung als 1.0 TSI OPF mit 85 kW/115 PS und der etwas sportlichere 1.5 TSI ACT OPF mit 115 kW/150 PS.Der Kraftstoffverbrauch liegt je nach Motorisierung kombiniert bei 6,9 bis 6,3 Litern pro 100 Kilometer und die CO2-Emissionen bei 132 bis 123 pro Kilometer. pr