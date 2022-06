Aktive Hobbyhistoriker

Auf ganz besondere Weise beteiligt sich die Geschichtswerkstatt Käfertal am Fest zum Jahrestag der Eingemeindung. Denn sie hat selbst auch Grund zum Feiern. In diesem Jahr sind es 30 Jahre her, dass die ehrenamtlich aktiven Hobbyhistoriker ihre Arbeit aufgenommen haben. Jedes Jahr nahmen sie sich ein neues Thema, von der Landwirtschaft über die Vereine bis zu den Kirchen oder Gaststätten des Orts, vor – mit vielen Recherchen, Befragung von Zeitzeugen, Besuchen im Machivum und dem Sammeln von Dokumenten oder Fotos. „Corona hat uns ein bisschen ausgebremst, jetzt treffen wir uns wieder regelmäßig am zweiten Mittwoch eines Monats“, so Vorsitzende Christl Hörr-Nusselt: „Wir haben nach wie vor viel Freude daran, in Käfertals Wurzeln zu graben“, sagt sie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum großen Jubiläumsfest wollten sie etwas Besonderes machen. „In den vergangenen Jahren haben wir mit vielen Exponaten in den Vitrinen und Berichten auf Tafeln unser jeweiliges Thema in einer Ausstellung im Rathaus gezeigt“, so Hörr-Nusselt. Jetzt wird das Rathaus aber umgebaut. „Daher beteiligen wir uns auf eine für uns ganz neue Art, indem wir an viele geschichtlich wichtige Ereignisse auf der Leinwand erinnern“, so die Vorsitzende. Dazu werde die Geschichtswerkstatt im Eingangsbereich des Kulturhauses mit einem Beamer alle Themen zeigen und ständig laufen lassen, welche die Mitglieder bisher gemeinsam erarbeitet haben. Dazu gibt es Erinnerungen an das große Jubiläumsfest von 1997 und insbesondere den historischen Festumzug zu sehen. „Wir laden die Besucher ein, nach Kaffee und Kuchen im Kulturhaus noch mal ein anderes Thema anzusehen“, so Hörr-Nusselt.

Erstmals haben Mitarbeiter der Geschichtswerkstatt ein Quiz erarbeitet mit 20 Fragen, die alle auf Käfertal bezogen sind. Die Auflösung und die Preisverleihung werden am Sonntag, 3. Juli, um 17 Uhr sein. Dabei gibt es Sachpreise von Käfertaler Geschäften, Sport- und Karnevalsvereinen, außerdem Eintrittskarten für Marchivum, Technoseum und Luisenpark zu gewinnen. pwr