Adventliches Ambiente am Berliner Platz

Mit einer einladenden Ansammlung stimmungsvoll dekorierter Hütten sowie mit unterschiedlichsten Genüssen und Geschenkideen lockt der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt auf den Berliner Platz. Noch bis einschließlich 23. Dezember begleitet die Veranstaltung unter den 2G-Regeln durch die Vorweihnachtszeit. Das heißt. es dürfen nur Geimpfte und Genese die umzäunte Fläche des Marktes betreten. Dazu gibt es einen zentralen Eingang mit Nachweiskontrolle. Vorgezeigt werden müssten der digitale oder der analoge Impfpass plus Ausweis. Genesene benötigen eine Bestätigung der Genesung plus Ausweis. Beim Anstehen an den Ständen gilt die Maskenpflicht. Kinder bis einschließlich elf Jahren sind von der Regelung nicht betroffen, ältere Kinder müssen den Schülerausweis vorlegen.

Mit weihnachtlicher Dekoration sowie wertvollem Schutz vor Regen, Schnee und Wind bilden erstmals begehbare Hütten ganz besondere Aufenthaltsqualitäten beim Besuch des Ludwigshafener Weihnachtsmarktes. „Wir möchten unseren Besuchern eine rundum angenehme Aufenthaltsqualität bieten, aber freilich zugleich auch sämtlichen pandemiebedingten Rahmenbedingungen gerecht werden“, erklärt Christoph Keimes, Geschäftsführer der LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH, die den Weihnachtsmarkt veranstaltet.

Komfortable Freiräume zwischen den einzelnen Gastronomie- und Verkaufsständen schaffen gesellige Aufenthaltszonen, ohne dabei zu dichtem Gedränge zu führen. Gut drei Dutzend Holzhütten umfasst die Weihnachtsmarkt-Siedlung auf dem Platz mit einem ausgewogenen Mix aus Verkaufsangeboten und Aufenthaltshütten. Der Angebotsschwerpunkt liegt auf der Gastronomie, aber auch winterlich-weihnachtliche Geschenkartikel sind im Sortiment des Ludwigshafener Weihnachtsmarktes zu finden.

Im Segment süßer Leckereien sind Nürnberger und Odenwälder Lebkuchen, Schokofrüchte und kandierte Äpfel, Crêpes und Waffeln, aber auch von Kindern besonders geschätzte Schaumküsse, Popcorn und Zuckerwatte sind beliebte Klassiker. Im Bereich deftiger Genüsse freuen sich bestimmt nicht nur Vegetarier auf Käsespätzle, gebackenen Camembert und Kartoffelpuffer. Der halbe Meter an Brat- und Feuerwurst wird im ofenfrischen Baguette gereicht. Lokale Spezialitäten sind Saumagenvariationen und der traditionelle Pfälzer Teller. Raclette-Variationen, Käsefondue und Bratäpfel sind besondere Leckereien im Bereich der Gastronomie. Als Glühwein werden Winzerglühweine bester Qualität ausgeschenkt. Im Bereich der Verkaufsstände werden sich Whiskey-Fans bestimmt auf den Stand von Moonshine freuen. Edelsteinschmuck, Räucherwerk, Feng-Shui-Produkte und handgearbeitete Baumwolltaschen aus Nepal sind weitere Highlights der Angebotspalette des Weihnachtsmarktes.

Um auch den Bedürfnissen der jüngsten Besucher entgegenzukommen, werden zudem mit einer Kindereisenbahn und dem Karussell Kinderparadies erneut zwei Kinderfahrgeschäfte vor Ort sein.

Für beeindruckende Begegnungen mit Kindern sorgen verschiedene Walking Acts an den Sonntagnachmittagen: Mal als Eiskönigin und ihre Schwester, mal als Minnie und Mickey Mouse und auch als Weihachtsengel und Elfe. Darüber hinaus gastiert am 6. Dezember zwischen 15 und 18 Uhr der Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt.

Bestens erreichbar ist der Weihnachtsmarkt über das Parkhaus Walzmühle, den S-Bahnhof Ludwigshafen Mitte und die ÖPNV-Haltestelle Berliner Platz. Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 21 Uhr. torkl/imp