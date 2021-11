Gewinne 2 Tickets für die Ausstellung vom 29.10.21 - 22.02.22

Die Terrakottaarmee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers

Die Krieger des 1. Kaiser von China erobern in einer sensationellen Ausstellung Europa.

Mehr als 1,5 Million Besucher, darunter bei weitem nicht nur Historiker und Archäologen sondern auch Familien und Schulklassen, hat die imposante und aufwendige Inszenierung bereits begeistert. Lassen auch Sie sich vom großen Kaiser Chinas Qin Shi Huang Di und seiner Terrakottaarmee verzaubern und begeben Sie sich in eine Zeit vor über 2200 Jahren!

Die Tonkrieger stehen in ihrer beeindruckenden Armeeformation zwar im Mittelpunkt der Ausstellung, der Besucher taucht dank vieler weiterer Exponate, Modelle, Filme und Bilder jedoch tief in die Zeit der sieben streitenden Reiche, das Leben des Ewigen Kaisers und die Geschichte des alten Chinas ein. Darüber hinaus geben originalgetreue Rekonstruktionen von Waffen, Rüstungen, Bronzegespannen sowie ein großer Streitwagen Einblick in die Kriegsstrategien der damaligen Zeit. Ausführliches Film- und Bildmaterial vermittelt einen plastischen Eindruck des derzeitigen Forschungsstandes in den Grabungsfeldern von Xi’an. Zudem wird die Lebensgeschichte von Qin Shi Huang Di dargestellt, der ab 230 v. Chr. in mehreren Feldzügen die Sieben Streitenden Reiche unterwarf und sich daraufhin zum Ersten Kaisers des Landes bestimmte.

Lassen Sie sich verzaubern und zurückversetzen in eine Zeit des Reichtums und der Machtdemonstration jenseits unserer Vorstellungskraft!