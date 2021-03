Der Rhein-Neckar-Kreis hat übers Wochenende zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Nach Angaben aus dem Landratsamt handelt es sich bei den Verstorbenen um eine Frau im Alter zwischen 50 und 60 Jahren sowie um einen über 90-jährigen Mann. Zudem wurden am Samstag und Sonntag kreisweit 179 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 bekannt. Eine so hohe Summe an einem Wochenende hatte es zuletzt am 9. und 10. Januar gegeben.

Die Inzidenz kletterte von Freitag bis Sonntag um neun Zähler auf 94,1. Wird die Marke von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, sieht die aktuelle Corona-Verordnung des Landes weitere Einschränkungen vor, etwa beim Einzelhandel. Auch eine erneute nächtliche Ausgangssperre ist dann möglich. Maßgeblich sind hierfür die Zahlen des Landesgesundheitsamts. Dieses gab die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis bereits am Sonntag mit 106,7 an.

Im Folgenden die Corona-Zahlen vom Sonntag in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (vorn alle bisher bestätigten Fälle, in Klammern die noch aktiven):

Edingen-Neckarhausen: 420 (27)

Heddesheim: 389 (18)

Hirschberg: 279 (9)

Ilvesheim: 286 (19)

Ladenburg: 322 (15)

Schriesheim: 295 (12)

Weinheim: 1259 (7)