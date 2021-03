Die Panoramastraße ist eine gute Adresse in Schriesheim, wo es allerdings ja fast nur gute Adressen gibt. Doch diese ist besonders. Unterhalb der Strahlenburg, drei Gehminuten von den Weinbergen entfernt. Hier wohnt der Kandidat der Linkspartei für die anstehende Landtagswahl. „Aber nur zur Miete“, wie Detlef Gräser mit einem Schmunzeln fast ein wenig entschuldigend einwirft.

AdUnit urban-intext1

Ursprünglich ist geplant, unser Gespräch im Schulungsraum seiner Praxis zu führen. „Doch das Wetter ist so herrlich, da gehen wir doch lieber spazieren oder?“, schlägt er vor.

So führt unser Weg die Straße steil hinauf Richtung Weinberge. Redakteur und Fotograf folgen freundlich lächelnd, aber zunehmend atemlos, während der 60-Jährige zielstrebig und dabei erzählend voranschreitet. „Mit meiner Frau bin ich entlang der Bergstraße oft unterwegs“, berichtet Gräser: „Anderthalb Stunden von einer Burg zur anderen.“ Und wenn es zum Weißen Stein geht, dann können locker schon mal 400 Höhenmeter überwunden werden.

Experte im Gesundheitswesen

In Schriesheim ist er zu Hause – nach einer langen Odyssee: Die Eltern, beide Justizvollzugsbeamte von Beruf, ziehen in seiner Kindheit sieben Mal um. „Das bedeutet, sieben mal die Schule zu wechseln“, erzählt er: „Das war nicht einfach.“

AdUnit urban-intext2

Nach der Ausbildung zum Krankenpfleger macht er auf dem Zweiten Bildungsweg das Abi nach, studiert Psychologie. Doch der Schritt in die Selbstständigkeit ist schwer. Gräser arbeitet weiter als Krankenpfleger, um die bald fünfköpfige Familie ernähren zu können. Mit vielen Nachtdiensten. Dies übrigens bis heute. „Ich weiß, was Arbeit heißt“, sagt er. Der an Linke (besonders an Intellektuelle unter ihnen) oft gerichtete Einwurf, sie sollten „erstmal arbeiten“, geht bei Gräser ins Leere.

Denn nebenher betreibt er noch eine psychotherapeutische Praxis, speziell für Überfallopfer. „Das ermöglicht tiefe Einblicke ins reale Leben“, bekennt er. So berichtet er von einer Schlecker-Mitarbeiterin, die drei Mal überfallen wird. Doch das für sie größere Trauma ist, dass sie ihm erzählen muss: „Heute habe ich meine Kündigung erhalten.“

AdUnit urban-intext3

Im Gesundheitswesen kennt er sich aus. Dass den Pflegekräften von den Balkonen aus applaudiert wird, findet er inkonsequent: „Die meisten derer, die da klatschen, machen bei jeder Wahl ihr Kreuzchen bei Parteien, die für die miserablen Zustände in Gesundheitswesen und Pflege verantwortlich sind.“ Dass sich dann auch noch die Abgeordneten im Bundestag erheben und den Pflegekräften Beifall zollen, empört ihn als den „Gipfel der Heuchelei“.

AdUnit urban-intext4

„Meine Eltern waren zwar eher unpolitisch, aber mein Großvater hat immer SPD gewählt“, berichtet Gräser. Er selbst ist seit Jugendzeiten politisch aktiv. Als Realschüler engagiert er sich für das selbstverwaltete Jugendzentrum in Ziegelhausen. Als SPD-Oberbürgermeister Zundel das Haus abreißen lässt, stellt Gräser sich davor. „Die Baggerschaufel ging direkt über unsere Köpfe“, erinnert er sich mit Schaudern: „Am Ende sind wir um unser Leben gelaufen.“

Dem linken Engagement bleibt er treu, zunächst in der Anti-AKW- und Friedensbewegung. Brokdorf, Wackersdorf, Mutlangen – bei jedem Lourdes der Protestgeneration ist er dabei. Erst Studium und Familiengründung führen dazu, dass er ruhiger wird. „Aber immer hab‘ ich rot-grün gewählt – Erststimme SPD, Zweitstimme Grüne“, versichert er.

Den Bruch bringt der Balkankrieg unter Rot-Grün 1999. „Das Entscheidende für einen Sozialisten ist die Kriegsfrage“, zitiert er Rosa Luxemburg. Und dann noch der „Sozialabbau“ unter Schröder – „fortan war ich politisch heimatlos.“ Die PDS spricht ihn damals noch nicht so an, auch wegen deren Konzentration auf den Osten. Doch mit Gründung der Linken und mit Oskar Lafontaine findet er seine neue Heimat. 2008 wird er Mitglied, Kreisvorsitzender, zwei Jahre im Bundesausschuss.

Als Marxist bezeichnet zu werden, lehnt Gräser nicht ab: „Der hatte doch Recht: Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das gilt noch heute.“ Vor allem in Gräsers Bereich, der Arbeits- und Sozialpolitik. „Gender-sternchen und Sarotti-Mohren sind nicht so meins“, bekennt er. „Mein Hauptding ist, dass Menschen menschenwürdig leben können.“

Und warum die Linke? „Weil sie als Einzige die ganz grundsätzlichen Fragen stellt“, erwidert er. Und er nennt einige davon: „Darf es sein, dass zahlreiche Kinder in der Welt verhungern, während wir hier sprechen? Darf es sein, dass im Flüchtlingslager Moria in Griechenland die Gliedmaßen der Babys von Ratten angefressen werden?“ Man spürt in diesem Gespräch: Solche Zustände machen ihn betroffen, nein: zornig.

Und in Deutschland? „Ist es normal, dass es in einem so reichen Land Tafeln und Suppenküchen geben muss?“ Nirgendwo sei das Gehalt der Eltern so entscheidend für den Bildungs- und Lebensweg der Kinder wie in Baden-Württemberg.

Staat soll regulieren

Soziale Ungerechtigkeiten will er durch staatliche Maßnahmen korrigieren: In der Wohnungspolitik fünf Jahre Vorrang für sozialen Wohnungsbau; Verzicht auf die Grundschul-Empfehlung, weil diese eine vorzeitige soziale Auslese bedeute; Kitas und Nahverkehr gebührenfrei.

Natürlich kennt der Profi das Gegenargument, dies sei nicht finanzierbar. Seine Antwort ist klar: Finanztransaktionssteuer, Erbschaftssteuer, andere Abgaben für Reiche. Der beliebte Einwurf der Gegenseite, hier gehe es doch nur um Neid, lässt ihn kalt: „Es geht um mehr Gerechtigkeit“, erwidert er: „Und das müssten doch auch jene unterstützen, die sich als überzeugte Christen sehen.“