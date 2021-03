Die Pandemielage im Rhein-Neckar-Kreis hat sich über das Wochenende weiter sichtbar verbessert. Das Landratsamt meldete keine weiteren Todesopfer in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die Zahl der Neuinfektionen stieg nur leicht, auch der Wert der sogenannten „aktiven Fälle“ (Menschen, die aktuell infiziert sind und sich deswegen in Quarantäne aufhalten müssen) sank – demzufolge ging auch der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz nach unten.

Am Samstag betrug der Inzidenzwert noch lediglich 39,0, am Sonntag dann 39,6. So niedrig war der Wert zuletzt im Oktober gewesen (22.10./39,9). Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb von einer Woche neu infizieren. Vor vier Wochen hatte der Wert noch bei 63,1 gelegen, der bisherige Höchstwert wurde am 22. Dezember 2020 mit 254,4 verzeichnet.

In den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße sahen die Corona-Zahlen am Sonntag so aus (vorne die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 391 (8)

Heddesheim: 366 (7)

Hirschberg: 264 (6)

Ilvesheim: 267 (9)

Ladenburg: 307 (4)

Schriesheim: 282 (6)

Weinheim: 1209 (30)