Wo liegt das Osterei?

Neckar-Bergstraße. In solch einem Gebäude zu wohnen, vor dem unser Osterei heute steht, das ist der Traum manches Mädchens, sofern es in seiner Kindheit einmal Prinzessin werden wollte. Das Haus hat viele Räume und einen prächtigen Garten. Aber wegen seines stattlichen Alters und seiner Größe ist es für den heutigen Besitzer nicht einfach, es zu unterhalten. Haben Sie schon erraten, worum es sich handelt? Dann schreiben Sie uns noch bis spätestens Mittwoch um Mitternacht eine E-Mail mit Ihrer Lösung an die Adresse: raetselei@mamo.de. Die Auflösung lesen Sie am Gründonnerstag im „MM“. red (Bild: Marcus Schwetasch)

AdUnit urban-intext1