  Weinheim: Kretschmann wirbt für Radschnellwege

Von Hans-Jürgen Emmerich

Mit einem virtuellen Besuch per Videokonferenz hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) seinen Parteifreund Uli Sckerl im Wahlkampf unterstützt und sich über aktuelle Themen in dessen Wahlkreis Weinheim informiert. Im Mittelpunkt des rund 40-minütigen Gesprächs standen Bürgerprojekte und die Blühende Bergstraße.

Gerhard Röhner aus Hemsbach stellte dem Ministerpräsidenten das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) vor, das seit neun Jahren läuft und jetzt in einen Abschnitt 2.0 mit weiteren neun Jahren gehen soll. Es sei ein Projekt zum Mitmachen, erläuterte Röhner. Hemsbach habe schon alle verfügbaren Freiflächen zugebaut, Wohnungsbau werde dort betrieben, wo Industriebetriebe aufgeben. Die 12 000-Einwohner-Stadt gewinne durch das Projekt ständig an Attraktivität, gelte als familienfreundlich.

Interesse an Bürgerwingert

Kretschmann nannte das alles „wunderbar“, zeigte sich interessiert, wollte vor allem mehr über den Bürgerwingert wissen, den er am liebsten selbst einmal besuchen würde. Weil die Weinberge aufgegeben werden, verwildern sie zusehends. Drei davon hat eine Gruppe von Freiwilligen wieder in Gang gesetzt, um Wein für den Eigenbedarf zu produzieren, im Keller von Gerhard Röhner. Als Kretschmann ihn als „Spiritus Rector“ bezeichnete, wies dieser das bescheiden zurück. Stattdessen legte er dem Ministerpräsidenten ein aktuelles Projekt ans Herz: Weil das Bildungszentrum auf einer Mülldeponie errichtet sei, müsse es komplett neu gebaut werden, doch die bisher zugesagten Zuschüsse reichten dafür nicht aus. Das Ganze soll rund 70 Millionen Euro kosten, wie Sckerl ergänzte: „Das schaffen die drei Kommunen nicht.“

Ohne eine konkrete Zusage zu machen, versprach Kretschmann, er werde sich die Sache nach der Wahl ansehen. Ähnlich äußerte er sich zu der Sanierung des Schulzentrums in Schriesheim, seine Lieblingsstadt im Wahlkreis, wie Sckerl zur Begrüßung gesagt hatte. Hier wurde er 2013 zum Ehrenpaten des Madonnenbergvereins und kam im Jahr der 1250-Jahrfeier als Gast. Hilfe für die Schulsanierung gebe es schon heute, betonte der Ministerpräsident im anschließenden Pressegespräch. Die Kommunen könnten verschiedene Töpfe anzapfen, um den Zuschussanteil zu steigern. Dass es deutlich mehr Geld vom Land gibt, ist indes unwahrscheinlich: „Wir haben wegen der Pandemie schon einen Schuldenberg angehäuft, da kann ich nichts versprechen.“

Neckarbrücke kein Begriff

Als 2016 der Branich-Tunnel in Schriesheim eingeweiht wurde, schickte Kretschmann seinen Verkehrsminister. Ob er denn zur Eröffnung der L 597 mit Neckarbrücke bei Ladenburg oder des Radschnellwegs Heidelberg-Mannheim kommen werde, fragte der „MM“ nach. „Da kann ich jetzt wirklich gar nichts dazu sagen, weil ich nicht jede Straße im Land kenne“, gab Kretschmann unumwunden zu. Man müsse ihn einfach einladen. Wenn es sein voller Terminkalender hergebe, dann werde er kommen, versprach er. Generell bezeichnete der Ministerpräsident den Bau von Radschnellwegen als wichtig. „Der Radverkehr hat gerade in der Pandemie enorm zugenommen, weil es dabei keine Ansteckungsgefahr gibt“, sagte er weiter. Zwischen Böblingen und Stuttgart sei der erste Weg dieser Art bereits in Betrieb.

"Gesünder mit Rad"

„Ich glaube, die Radschnellwege in den Metropolregionen sind eine sehr innovative Geschichte“, fügte er an: „Wir wollen etwas gegen die Staus tun, und das ist dafür ein höchst probates Mittel.“ Es sei ökologisch, und man komme richtig schnell voran. Das werde auch in den kommenden Jahren ein wichtiges Projekt der Landesregierung bleiben. Wer diese Straßen auf dem Weg zur Arbeit nutze, der verbinde Geschwindigkeit mit körperlicher Betätigung: „Da kommt man schon ein bisschen gesünder an als mit dem Auto.“ Der Verkehr der Zukunft sei ohne Radschnellwege nicht denkbar.