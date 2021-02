Landau. Das zweite „Weinfest für Dehäm“ der Südlichen Weinstraße kommt am Freitag, 26. Februar, per Livestream in die Wohnzimmer. Es wird aus dem Gloria Kulturpalast in Landau über YouTube gestreamt. Durch den Abend führen die Pfälzische Weinprinzessin Denise Grauer und der Künstler Peter Karl, bekannt als Zauberer Ted Louis.

Weinexpertise, Flammkuchen, einen Weinfest-Knigge, Zauberei, Musik – das etwa zweistündige Programm bietet fast alles, was ein echtes Pfälzer Weinfest auch hat. 1300 Genuss-Pakete gab es zu kaufen – diese sind ausverkauft, so der Veranstalter. Der Link zum öffentlichen Livestream: https://bit.ly/3kkDwbF.