Neustadt/Weinstraße. Ein Fahrzeug mit fünf Insassen, darunter drei Kinder, hat sich am Donnerstagabend auf der K9 bei Neustadt an der Weinstraße überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, war die Familie in Richtung NW-Hambach unterwegs, als das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn auf eine unbefestigte Grünfläche abkam und sich überschlug. Nach mehreren Metern kam es im Entwässerungsgraben neben der Straße zum Liegen.

Die Insassen konnten das Fahrzeug laut Polizei selbstständig verlassen, wurden aufgrund ihrer leichten Verletzungen jedoch zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 6500 Euro. Bei der Unfallursache geht die Polizei von Unachtsamkeit des 34-jährigen Fahrers aus.