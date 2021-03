„Gärten und Dornröschengärten gesucht!“, lautet das Motto des Vereins „Blühende Bergstraße“. Verschiedene Gemeinden beteiligen sich am kostenlosen Angebot des Vereins, der eine Grundstücksbörse eingerichtet hat. Vermittelt werden Grundstücke zur Gartennutzung im Gebiet zwischen Laudenbach bis Dossenheim sowie Obstgrundstücke oder Weinbergbrachen.

Dabei nimmt der Verein Grundstücke in die Börse mit auf, die nicht mehr bewirtschaftet werden, brach liegen oder deren Bewirtschaftung demnächst ausläuft und neu vergeben werden kann. Ein Newsletter schreibt die aktuell zu vergebenden Grundstücke aus, auf die sich laut Angaben des Vereins durchschnittlich 20 bis 30 Interessenten bewerben. Coronabedingt und mit Aussicht auf den Frühling sei das Interesse an einem Gartengrundstück derzeit besonders groß.

Die meisten Grundstücke liegen dabei in Landschaftsnaturschutzgebieten an der Hangzone zwischen der B 3 und dem Waldrand und erfordern daher viel Pflege. Infos und Tipps zur Pflege der Gartenflächen gibt es unter anderem in der Broschüre „Wir lassen es blühen“ des Vereins sowie in kostenlosen Beratungen vor Ort. Weitere Informationen zum Projekt und die Broschüre gibt es online unter www.bluehende-bergstrasse.de/infos-und-links.

Kontakt zu Ansprechpartner Bernhard Ullrich vom Projektmanagement: Telefon 06201/2 59 58 90 oder Mail an kontakt@bluehende-bergstrasse.de. vs