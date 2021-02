Speyer. Die Polizei ermittelt nach einem verbotenen Autorennen am vergangenen Sonntag gegen einen 19-jährigen und einen 20-jährigen Fahrer. Die beiden Speyerer befanden sich laut Polizei mit ihren Fahrzeugen zunächst an der Ampelanlage Dudenhofer Straße Einmündung Freiherr-vom-Stein-Straße. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten beide stark und der auf der Abbiegespur in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße stehende Range Rover überholte den BMW rechts. Danach setzte sich die Fahrt der Autos laut eines hinter diesen fahrenden Zeugen mit teilweise über 100 Stundenkilometern über die Dudenhofer Straße, Schützenstraße, Gilgenstraße, Bahnhofstraße in die Wormser Landstraße fort - inklusive Überholmanövern.

AdUnit urban-intext1

Durch den Zeugen konnten die Fahrzeuge letztlich von der Polizei in der Waldseer Straße angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beide Fahrer sowie die Beifahrer wollten sich vor Ort nicht zur Sache äußern, bestritten die Geschwindigkeitsüberschreitungen sogar ab. Eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt wurde durch die Polizei veranlasst.