Maxdorf. Ein Unbekannter hat am vergangenen Dienstag ein Auto auf einem Parkplatz beschädigt und ist dann geflüchtet. Laut Polizei stand der beschädigte schwarze 3er BMW in einer Parkreihe an der Ausfahrstraße eines Rewe-Supermarkts. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer stieß gegen die hintere Tür auf der Fahrerseite, so dass diese eingedrückt wurde. Danach verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 3000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. Das Strafgesetzbuch sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf den Kosten sitzen.