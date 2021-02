Frankenthal. Bislang unbekannte Täter haben am Samstag auf einem Parkplatz die Umhängetasche einer 18-Jährigen gestohlen. Laut Polizei hängte die Geschädigte ihre braune Umhängetasche an einen Einkaufswagen und begab sich nach dem Einkauf zu ihrem Auto. Die Täter entwendeten die Tasche gegen 17.45 Uhr vermutlich unbemerkt vom Einkaufswagen, als die junge Frau gerade damit beschäftig war, ihre Einkäufe im Kofferraum zu verstauen.

AdUnit urban-intext1

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen die Beamten auch Hinweise per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei rät: Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen.