Bad Dürkheim. Unbekannte Täter haben in der Nacht mehrere hochwertige E-Bikes aus einem Fahrradgeschäft gestohlen. Laut Polizei brachen die Täter am Samstag gegen 5 Uhr gewaltsam in das Objekt in der Bruchstraße ein und entwendete mehrere E-Bikes.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.