Lautertal. Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei wurde durch eine eingeschlagene Scheibe in einem Supermarkt in Lautertal-Lautern gegen 3 Uhr Alarm ausgelöst. Vor Ort drang Rauch aus dem Gebäude. Die Feuerwehr Lautern konnte das Feuer schnell löschen. Der Geldautomat im Eingangsbereich des Supermarkts wurde vermutlich durch eine Gaseinleitung mit anschließender Zündung stark beschädigt. Es enstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei in Heppenheim unter Telefon 06252-7060 zu melden.